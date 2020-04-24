Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 3122 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadesinde bulundu.