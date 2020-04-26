Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede en zor görev sağlık çalışanlarına düşüyor. Onlar, virüs ile en ön cephede savaşıyor. Kendi hayatları pahasına başkalarını kurtaran sağlıkçılar, ailelerini de virüsten korumak için evlerine gidemiyor. Çoğu devlet tarafından belirlenen yurt ve otellerde kalıyor. Zor günler geçiren sağlık çalışanları, kaldıkları yer ile hastaneye gidip gelirken ulaşım sıkıntısı çekiyor. Bunun sebebi ise virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım seferlerinin azaltılması. Bu çıkmazın ortasında kalan hastane çalışanları, yaşadıkları güçlükleri anlattı.

“İKİ SAAT YÜRÜYORUZ”

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli Laborant Aydın Erol “Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde servisler işlevlerini yerine getirmiyor. Toplu taşıma kullanıyoruz ancak o da yarım saat, bir saat aralıklarla geliyor. Ulaşım dert. Bazen 2-3 saat yürümek zorunda kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde seferler artırılabilir” dedi. Hemşire Büşra Nur da “Ben bir sıkıntı yaşamıyorum ama zorlanan arkadaşlarım var. Sokağa çıkmanın yasak olduğu zamanlarda mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde ek seferler konulabilir. Böylelikle ulaşım problemi ortadan kalkar” diye konuştu. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Feridun Senem ise “Sabah 07.00-08.00’de işbaşı yapıyoruz. Bazı günler mesaimizi 20.00’de bitiyor. Çoğu arkadaşımız yürüyerek eve gidiyor. Uzakta oturanların evlerine varması gece saatlerini bulabiliyor” ifadelerini kullandı.

"İŞE YETİŞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ebelik yapan Gülça Yalçın: 04.00’te işbaşı yapıyoruz. Metrobüs seferleri de bu saatte başlıyor. Benim işe yetişmem mümkün değil. Zaten araçlar 10 dakikada bir geliyor, bu sebeple yolcu sayısı fazla oluyor. Bu durum da virüsün yayılması açısından tehlike oluşturuyor.