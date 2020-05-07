Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riskin devam ettiğini belirten Koca, “Koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz. Başarı bazı şartlara bağlıdır. Tedbir almak ve uymak başarının garantisidir” ifadelerini kullandı.

Başlayan yeni dönemin ‘tipik bir normalleşme dönemi’ olmadığının altını çizen Koca şunları kaydetti: “Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci dalganın davetçisi olacaktır. Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz. İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim ‘Kontrollü Sosyal Hayat’tır. Bu dönemde uygulanacak iki kural var: Birincisi dışarı çıkacaksak maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu dönem daha fazla maskeye ihtiyacımız olacak. Maske satışları eczaneler, medikal mağazalar ve marketlerden yarın itibarıyla başlayacak. Test kapasitemizi artıracağız. Filyasyonu her vakada titizlikle uygulayacağız. Toplu mekânlarda düzenli taramalar yapacağız. Eskisinden daha fazla dikkatli olacağız.” Sağlık Bakanı Koca, Türkiye çapında geniş bir tarama yapılacağını da belirterek “150 bin kişiye test yapılacak. Hem PCR hem antikor taramasından geçirilecek” diye konuştu.

VİRÜS FIRSAT KOLLUYOR

Bakan Koca, açıklanan dünkü verilere ilişkin de şu paylaşımda bulundu: Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız.