Kumandanın başına gelmesi sebebiyle yaralanan kişi hastanede tedavi edildi. Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması sebebiyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikâyetten vazgeçmesi sebebiyle davayı düşürdü. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, olayda kullanılan televizyon kumandasının, TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayılarak yaralamanın silahla gerçekleştirildiğini hükme bağladı. Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikâyet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikâyetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma sebebi saydı.
TV kumandası silah kabul edildi
10.05.2020 - 03:13 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de yaşayan kişi, yaşanan tartışma sırasında elindeki televizyon kumandasını arkadaşına fırlattı.
Etiketler : yargırtay,
702993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702993.aspx
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