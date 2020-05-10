Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanması Töreni, Gayrettepe Metro İstasyonu’nda gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yetkililerin katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile bağlandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

İstanbul’da yapımı süren pandemi hastanelerine dün gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Erdoğan, “Yeşilköy ve Sancaktepe’deki yaklaşık biner odalı sağlık tesislerimizin son şöyle bir teftişini yaptık. İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Hadımköy’de tarihi bir eserin Sultan Abdülhamit’ten kalma onun da tamamıyla restorasyonunu yaparak Doktor İsmail Niyaz Kurtulmuş Hastanesi olarak sizlere kazandıracağız. Durmak yok, korona virüs vs bizi durdurmuyor. Ekranda tünelleri görüyorsunuz çift tüp ve bizler burada nasıl dağları deliyorsak, yerin altında da yine buraları delmek suretiyle önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye bu noktada sağlık üssü olacak"

Sancaktepe ve Yeşilköy’de yapılan hastanelere yönelik eleştirileri de cevaplayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. ‘Ne Sancaktepe ne Yeşilköy hastanelerine ihtiyaç yok.’ Bunların ufku çok ama çok dar. Bakınız biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun Sancaktepe’nin yanında herhangi bir havalimanı var mı bilmezler. Orada geçmişte askeri bir havalimanı vardır. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılım. Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani geçmişte Türkiye’den Cleveland’a gidiyorlardı ya, bundan sonra inanıyorum İstanbul’a gelecekler. Şehir hastanelerimizle zaten nam saldık. Şu an Başakşehir hastanemizin ikinci etabını da önümüzdeki haftalarda bitiriyoruz. 2 bin 500 yatağı aşkın kapasitesiyle dev bir şehir hastanesini İstanbul'umuza ayrıca kazandırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz İstanbul’u dünyanın merkez şehirleri arasında en önlere çıkrma hedeflerimize bizi ulaştıracaktır.”

“Terörle mücadelede gösterdiğimiz başarıyı, salgın ile mücadelede tekrarladık”

Gelişmiş devletlerin çaresiz kaldığı salgın sürecinde Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını ve dostlarına da destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, “Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza deva edeceğiz. Bugün metro hattı gibi yatırımlar gelecekte büyük atılımın yeni manivelaları olacaktır. Türkiye bugün toplam 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasında 208 kilometre olmak üzer toplam 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı vardır. Bunları devam ettireceğiz. Başladığımız her yeni proje bize çok büyük heyecan veriyor. İnşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz” dedi.