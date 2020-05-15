Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralanan bir belediye çalışanı da Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren araç ise olay yerinden kaçarken saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Saldırı sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Ama hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saldırıya ilişkin "Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi.

Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek "Hayati organlarına herhangi bir zarar gelmemiş. Görüntülenme ve kan tetkikleri yapıldı. Durumu iyi olduğu için herhangi bir cerrahi girişim de bu aşamada düşünülmüyor. Serviste takip edeceğiz." diye konuştu.