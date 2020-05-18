Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecek. Siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla ittifaklar içine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır."

Yeni tip koronavirüsle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda hiçbir sıkıntının olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamının perşembe günü Japonya Başbakanı Abe ile birlikte hizmete açılacağını söyledi.

Erdoğan, Başakşehir'deki şehir hastanesinin adının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendiğini açıkladı.

Erdoğan, "Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz yeni hastanelerle istihdam ettiğimiz personellerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum." diyerek, salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirlerin çok daha sert bir şekilde uygulamak durumunda kalınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Erdoğan, "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgi asla merhametimiz olmayacaktır. Yeni dönemde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız" " dedi.