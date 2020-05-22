Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynayan Yeşilay’ın hizmetlerini daha aktif verebilmesi için iki kısa numara tahsis etti. Bu numaralardan biri, Yeşilay’ın kuruluş tarihi olan 1920 yılına atıfla seçilerek “ALO 192” olarak belirlendi. 192’yi arayanlar, bağımlılık ve Yeşilay’ın bu konudaki çalışmalarıyla ilgili bilgi alacak. Diğer numara olan “ALO 115” ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmet adıyla bağımlılara, aileleri ile yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verecek. Bu hizmetten 12 yaş ve üzerindeki kişiler yararlanabilecek. Öte yandan YEDAM, tütün, alkol, madde ve aşırı internet kullanan kişilerin bağımlılık düzeyini belirleyip ona göre bir yol haritası çiziyor. Bu kişilere öfke kontrolü gibi eğitimler veriliyor. Ayrıca sosyal hayata katılımları için meslek edindirme kursları düzenleniyor.