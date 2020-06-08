Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08.06.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Gaziantep,FETÖ,
709652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709652.aspx
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