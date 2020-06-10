Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Büyükelçi, örgütün üniversitesini birçok defa ziyaret etmiş, terör örgütüne itibar kazandırmaya çalışmıştı. Büyükelçi Field, yeni eğitim öğretim yılı öncesi 3 Haziran 2020 tarihinde attığı tweetle, üniversiteye öğrenci toplamak için bizzat çalışıyor. Büyükelçi, Twitter’den yaptığı paylaşımda, bir İngiliz eğitim kurumu ve Burç Üniversitesi arasındaki işbirliğine dikkat çekerek “Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında, Burç Üniversitesi ve İngiliz Stirling Eğitim Kurumu bütün lisans programlarına yüzde 50 indirim yapacaklar. Kariyerinizi, Bosna Hersek’te, İngiltere’nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin” ifadelerini kullandı.