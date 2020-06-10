Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca toplantı sonrası açıklama yapacak
10.06.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Etiketler : koronavirüs bilim kurulu,fahrettin koca,
710042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710042.aspx
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