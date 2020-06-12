Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece Kartallarının görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle bekçilere yeni yetkiler verildi. Önceki gün Meclis’te milletvekilleri arasında kavgaya sebep olan Kanun teklifinde şunlar var:

∂ Bekçilere en az üç ay süreli temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

∂ Görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.

∂ Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek.

∂ Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak.

∂ Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıklara karşı genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

∂ Bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

∂ Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kişileri, en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek

∂ Bekçiler, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

∂ Gece Kartalları, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

∂ Haftalık çalışma süresi 40 saat olacak bekçiler, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.