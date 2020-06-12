Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan onar ventilatör, oksijen regülatörü, defibrilatör, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 30 bin Covid-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, 25 bin N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı Etimesgut Askerî Havaalanı’nda Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askerî nakliye uçağına yüklendi. Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Afganistan bayraklarının yanı sıra Mevlâna’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözleri yer aldı.