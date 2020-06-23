AYRINTILAR GELİYOR...
Dışişleri Başkanlığından Mogadişu'daki patlamaya kınama
23.06.2020 - 14:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Bugün, Mogadişu’da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor; bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
Etiketler : dışişleri,kınama,mogadişu,
713053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713053.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER