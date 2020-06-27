Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs’tan uçakla Dalaman Havalimanı'na getirilen Ekerel, daha sonra baba ocağı Patlangıç Mahallesindeki evine helallik için getirildi. Evinden helallik alınan Ekerel, Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Ekerel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ekelel'in naaşı defnedildi.

Ekelel'in terhisine bir gün kala geçirdiği kazada hayatını kaybettiği belirtildi.