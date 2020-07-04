Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Borrell’in temaları iki gün sürecek. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşmesi beklenen Borell’in dosyasında; AB-Türkiye ilişkileri, göç meselesi ve Covid- 19 salgını da bulunuyor.

Yeni dönemde AB- Türkiye ilişkilerinin masada olacağı görüşmede Ankara, AB’nin Yüksek Temsilcisi Borrell’e Türkiye’nin AB’den somut beklentilerini iletecek. Bu kapsamda 25’inci yılını dolduran Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, vize serbestisi konusunda somut adımlar atılması ve AB’ye tam üyelik çerçevesinde yeni fasılların açılması konuları hatırlatılacak.

1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye sınırlarını açma kararı alan AB’nin listesinde Türkiye yer almazken, AB’nin Türkiye’ye sınırların açılması gerektiği Josep Borrell’e de iletilecek. Türkiye’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında attığı aldığı ve aldığı tedbirler bir kez daha anlatılacak. Türkiye’ye seyahat yasağının en kısa sürede kaldırılması için gerekli adımların atılması vurgulanacak.

TEK TARAFLI GKRY ZİYARETİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde GKRY ziyaret eden ancak KKTC’yi ziyaret etmeyen Borrell’e Ankara temasları sırasında bu durumdan duyulan memnuniyetsizlik iletilecek. AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in GKRY ziyaretine daha önce Lefkoşa tepki gösterirken "Kıbrıs Türk toplumunda ciddi rahatsızlığa yol açtığını” ifade edilmişti. Gelen tepkiler üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüşen Borrell’in “Üzüntülerini ileterek, ilk fırsatta bu eksikliği telafi edeceğini” söylediği bildirilmişti.