MSB: Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz’da Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı.
MSB: Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi 8 Temmuz’da eğitimlerine başladı
09.07.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz’da Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı.
Etiketler : MSB,Libyalı öğrenciler,Isparta,
716803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716803.aspx
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