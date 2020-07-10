Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Ayasofya kararı milletvekilleri tarafından ayakta alkışladı.
TBMM'de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı
10.07.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM'de Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
Etiketler : tbmm,ayasofya,alkış,
717113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717113.aspx
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