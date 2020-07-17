Şehitler için Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törene şehitlerden Kurtul'un altı aylık kızı Öykü, Demir'in 22 aylık kızı Afra da getirildi. Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ailelere başsağlığı diledi.
Cenazelerin tören alanına getirilişi sırasında selam duran şehit Demir'in eşi Hilâl Demir “Vatan sağ olsun. Gurur duyuyorum seninle. O çok istediğin mertebeye ulaştın. Ben de senin izinden geleceğim” dedi.
Törenin ardından memleketlerine uğurlanan şehitlerden Demir'in cenazesi Sivas'ta, Kurtul'un naaşı ise Hatay’da toprağa verildi.
'Gurur duyuyorum seninle'
17.07.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalı Değirmentaşı Tepe bölgesinde gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celâl Özcan 2020-23 Operasyonu” esnasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada ikisi ağır olmak üzere dört Polis Özel Harekât personeli yaralandı. Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Asker Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan polis memurları Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurtul hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehitler için Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törene şehitlerden Kurtul'un altı aylık kızı Öykü, Demir'in 22 aylık kızı Afra da getirildi. Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ailelere başsağlığı diledi.
Etiketler : şehit,
718606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718606.aspx
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