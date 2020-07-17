Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitler için Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törene şehitlerden Kurtul'un altı aylık kızı Öykü, Demir'in 22 aylık kızı Afra da getirildi. Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ailelere başsağlığı diledi.

Cenazelerin tören alanına getirilişi sırasında selam duran şehit Demir'in eşi Hilâl Demir “Vatan sağ olsun. Gurur duyuyorum seninle. O çok istediğin mertebeye ulaştın. Ben de senin izinden geleceğim” dedi.

Törenin ardından memleketlerine uğurlanan şehitlerden Demir'in cenazesi Sivas'ta, Kurtul'un naaşı ise Hatay’da toprağa verildi.