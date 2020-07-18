Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık "15 Temmuz Destanı" için özel olarak bestelenen senfoniden Dijital Gösterim Merkezlerine, Kuleli yerleşkesinde "mapping ve drone" gösterisinden uluslararası online panellere kadar geniş bir yelpazede milletin zaferine yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 3 bin program ve faaliyet yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "15 Temmuz'u sanatın, bilimin ve teknolojinin imkânlarından faydalanarak tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.