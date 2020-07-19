Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'li vekil Çelik, 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin’de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik’in toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çelik, tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikâyet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikâyeti üzerine Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine rağmen bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım ve işlem yapmadı. İddiaların ardından Tuma Çelik “Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım” açıklaması yaptı. HDP, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi. HDP'nin ortağı CHP'den ise hâlâ bir ses yok. Çelik’in istifasıyla HDP’nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.