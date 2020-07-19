Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı, “60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye’nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kâbusu hâline geldi. Başarıya giden yol mayınlarla, ihanetlerle doludur. Biz bu işi bitireceğiz; ölmek var dönmek yok” dedi.

Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: Milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Öyle derler. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda biz de vurgun yemeyi göze aldık ve alacağız. Son 18 senede neleri başardıysak, sabotajlara, engelleme girişimlerine, tehditlere rağmen başardık. Attığımız her adımda paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin, krizden ve kaostan beslenen asalakların direnişiyle karşılaştık. Sadece vesayet odaklarıyla bürokratik oligarşiyle idare-i maslahatçı zihniyetle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan 'istemezükcü' lobiyle de mücadele ettik. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan, millet aşıklarının projelerini sabote edenler, bizim çalışmalarımıza da mani olmaya çalıştı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda da, “TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihî bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.