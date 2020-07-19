Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Man Adası davasında tazminata mahkûm eden mahkemenin hâkimi Ülkü Ergin’e yönelik FETÖ’cü olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Dün bir gazete yer alan haberde, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in önceki gün yaptığı açıklamalara yer verilerek, hâkim Ülkü Ergin’in, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açığa alındığı ve Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanarak tutuklandığı iddia edilmişti. Ergin hakkındaki söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirten Bakanlık kaynakları, hâkim Ülkü Ergin hakkında geçmişte FETÖ soruşturması açıldığını ve soruşturma sonunda aklanarak mesleğine geri döndüğünü belirtti.

İstinaf Mahkemesinin usulden bozmasının ardından yeniden görülen davalarda ilk olarak geçtiğimiz salı günü İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017 tarihli konuşması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de, perşembe günü yapılan duruşmada Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.