Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komisyon, fezlekede yer alan tüm delilleri, konuya ilişkin bütün evrakı inceleyecek. Raporunu 1 ay içinde hazırlayıp karma komisyona sunacak.

"BU KONUDA SUSUN"

Komisyon görüşmeleri öncesi ise AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. HDP'li vekil Hüda Kaya "Fatma Altınmakas, Hamdiye Şık ve Pınar Gültekin adında üç kadınımız daha cinayete, kadın katliamına kurban gittiler" dedi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın, HDP'li Kaya'ya, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i kastederek "Tecavüzü unutma" karşılığını vermesi üzerine, AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. HDP'li Kaya'nın sözlerini devam etmesi üzerine tartışma büyüdü. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kaya'ya, "Önce tecavüzcülere ne diyorsun onu söyle" diye tepki gösterirken, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise "Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştınız mı çalışmadınız mı? Bunu anlat" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de "Bence artık bu konuda ağzınızı açmayın" dedi.