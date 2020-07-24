Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 sene aradan sonra kılınacak cuma namazı öncesi program sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf suresi, Meryem suresi, Yasin suresi, Fetih suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas surelerini tilavet edecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

Salgın nedeniyle Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara girişler sabah 10.00’dan itibaren başlayacak. Giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu çerçevede alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, biri helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görev yapacak.

HER KESİMDEN CEMAAT

Açılışa, erkek-kadın, genç-yaşlı bütün vatandaşları temsilen her meslekten gruplar davet edildi. Bürokratların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, engelli vatandaşlar, akademisyenler, işçi ve memurlar, asker ve polisler, yazar, edebiyatçı ve sanatçılar açılışta hazır bulunacak.

Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla Tarihî Yarımada’da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden Tarihî Yarımada istikametine giden bütün yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli açık olacak; deniz, metro ve Marmaray seferleri sürecek. Tramvay seferleri devam edecek, Beyazıt- Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00’ya kadar sefer yapılmayacak.

Şehir dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı, park yeri olarak tahsis edildi. Otobüslerden inenler, İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşınacak. Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek, alandaki personel sayısı artırılacak.

Yenikapı’ya dört, Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı ve Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezî noktalarda birer mobil büfe ile toplam altı çadır kurulacak. Alanda su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak. Cuma namazını müteakiben Ayasofya’nın kapıları sabaha kadar açık olacak.

35 BİN KİŞİ SAF TUTACAK

Saf düzeni için 35 bin çıkartmanın 1,5 metre aralıklarla yerleştirildiği meydan, bariyerlerle kapatıldı. İlk namazda oluşabilecek yoğunluk sebebiyle mobil baz istasyonu araçları meydanın çevresine yerleştirildi.

PROFESÖR İMAM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde görev alacak imam ve müezzinlerin isimlerini açıkladı. Ayasofya Camii’nde Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer ve Fatih Camii İmam Hatibi ve 2009 Kur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu imam olarak; Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Acan Çelik ve Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak vazifelendirildi.