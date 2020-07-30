Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Kanal İstanbul heyelan ve deprem riski taşıyor" iddiaları ÇED raporunda çürütüldü. Proje güzergâhı ve çevresinde kanal imalatı ve sonrasında potansiyel tehlike oluşturabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı. 200 bilim adamının katkı sunduğu 16 bin sayfalık ÇED raporunda, tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı. Tarihsel çalışmalara dayanılarak belirli tsunami senaryoları seçilirken, risk oluşturacak bir durumun bu noktada da yaşanmayacağı belirlendi.



Kanal İstanbul’un depremi tetikleyeceği iddialarının da çürütüldüğü ÇED raporunda Kanal İstanbul’a 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattının geçtiği ifade edildi. İstanbul’da bugün yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte bir depreme dair hazırlık yapıldığı ifade edilirken, 21 metre derinliğinde bir kanalın kilometrelerce derinlikteki bir fay hattını tetiklemesinin bilimle izah edilemeyeceği belirtildi.