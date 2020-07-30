Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle alınacak tedbirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağını duyurdu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamının ele alınması durumunda, kısıtlamalar ile 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olduğunu hatırlatan Koca, bakanlığın yaptırdığı saha araştırmasına göre, her 10 bin kişiden 26'sının hiçbir belirti taşımadan koronavirüs hastası olduğunu duyurdu. Bağışıklığında binde 8 civarında olduğunu kaydeden Koca "Bağışık oranımız son derece düşük. Bir toplumun bağışık olabilirliği yüzde 60-65 oranında mümkün olduğu bilinir. Dolayısıyla 0,8 ise gerisini siz düşünün. Toplum bağışıklığıyla bunun oluşamayacağını görmüş oluyoruz" dedi.



Birinci dalganın devam ettiğini belirten Bakan Koca "Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı ve artığını görüyoruz. O illerde gerektiğinde radikal tedbirler alabilir." ifadelerini kullandı.



Okulların açılma takvimini Millî Eğitim Bakanının 31 Ağustos olarak açıkladığını hatırlatan Bakan Koca "Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Millî Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat hâlinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması" diye konuştu. 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalara da değinen Koca, "Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var" dedi.