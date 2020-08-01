Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ldı. Çıkışta vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Şentop, şunları söyledi:Ayasofya’da 86 sene sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır. Doğu Akdeniz’le alakası olmayan bazı ülkelerin başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır. Azerbaycan'ın meselesi, derdi, sorunu, üzüntüsü bizim meselemizdir, üzüntümüzdür, sevinci bizim sevincimizdir. Bu bakımdan Azerbaycan'ı haklı davasında uluslararası hukuka göre haklı olduğu davada, Türkiye sonuna kadar destekleyecektir ve yanında yer alacaktır.