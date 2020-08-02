İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre 'Egem' isimli olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi tekneden sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan şahsa, Foça Balıkçı Barınağında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.
Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yolcu teknesi battı
02.08.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yolcu teknesi battı, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Tekneden 1'i ağır olmak üzere 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre 'Egem' isimli olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi tekneden sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan şahsa, Foça Balıkçı Barınağında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.
Etiketler : izmir,foça,gemi,
722289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722289.aspx
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