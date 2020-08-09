İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
09.08.2020 - 15:00 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
723837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723837.aspx
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