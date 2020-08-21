Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
'Müjdeler olsun'! Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran paylaşımı
21.08.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
Etiketler : bakan albayrak,
726297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726297.aspx
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