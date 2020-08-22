Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu’nda "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına katıldı. Soylu “Afet konusu coğrafi özelliklerimizden dolayı en önemli güvenlik problemlerimizden. Yılbaşından beri bu olaylarda 228 vatandaşımız can verdi. 2.190 kişi ise afet alanından, çığ altından, enkazdan ya da göçük altından sağ olarak kurtarıldı. 17 Ağustos’tan bu yana Türkiye’nin her yerinde etkinlikler düzenliyoruz. 17 Ağustos'un bizim için bir milat oldu” diye konuştu.

VATANDAŞ HİSLERİNİ SÖYLEYECEK

Bakan Soylu “Bu topraklar üzerinde darbeler, gecelik yüzde 8.000 faizler gördük. Vatandaşın ‘nerede bu devlet’ diye bağırışlarını gördük. Bana hep söylerler, kamunun aklıdır bu; ‘olay olsun biraz suhulete ersin, sonra olay yerine gitmek lazım’ diye. Neden? Reaksiyon görmeyelim kameralar karşısında vatandaşla, ters bir duruma düşmeyelim. Varsın düşelim, devlet ilk saniye orada olmazsa o devlet neye yarar Allah rızası için? Vatandaş söz söyleyecekmiş söylesin, o kadar sıkıntı çekmişse ve orada içini boşaltması gerekiyorsa elbette ki söyleyebilir. Devletin yetkilileri olay anında oraya gitmezse olaya müdahaleyi, kritik müdahaleleri elinden kaçırmış demektir” şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ TERK EDECEK DEĞİLİZ"

∂ Coğrafi özelliklerden dolayı Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin afetler olduğunu belirten Soylu “Bir yerin afet tehlikesi barındırması başka, afet risk durumu başka. Siz orada sağlam yapılar kurup hazır olursanız afetlerden en az zararla çıkabilirsiniz. Bu ülkeyi deprem oluyor, sel geliyor diye terk edecek değiliz. Risk azaltma faaliyetlerine yatırım yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.