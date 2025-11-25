NBA'de milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 114-92 mağlup etti. Alperen Şengün maçta geçtiğimiz sezon Rockets'ta beraber oynadığı Dillon Brooks'a karşı attığı basketten sonra yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti.

Phoenix Suns'ı 114-92 yenen Houston Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup etti ve üst üste 13. galibiyetini aldı. Jokic, Denver Nuggets'ın Memphis Grizzlies'i 125-115'lik skorla geçtiği maçta bu sezon 10. kez "triple-double" yaptı.

ALPEREN'DEN ESKİ TAKIM ARKADAŞINA: "KISASIN"

Mortgage Matchup Center'da Phoenix Suns'a konuk olan Houston Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan milli oyuncumuz Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokluk performans ile galibiyette önemli bir rol üstlendi. Şengün, maçta geçtiğimiz sezon Rockets'ta birlikte forma giydiği Dillon Brooks'a karşı attığı basketten sonra yaptığı hareketle dikkatleri üstüne çekti. Yıldız basketbolcu eski takım arkadaşının üzerinden aldığı sayının ardından "çok kısasın" hareketi yaptı. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alperen Şengün'ün eski arkadaşı Dillon Brooks'a karşı yaptığı gündem olan hareket

Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla Batı Konferansında 4'üncü sırada olan Rockets'ın 11'inci galibiyetini almasında katkı sağladı.

Phoenix Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı, ligde 6'ncı sırada bulunan takımın bu sezonki 7'nci mağlubiyetini önleyemedi.

PİSTONS'DAN 13 GALİBİYETLİK SERİ

Detroit Pistons, Gainbridge Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 122-117 yenerek bu sezonki 15'inci galibiyetini aldı. Art arda 13 galibiyete ulaşan Detroit ekibi, kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakaladı. Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt ve Jalen Duren 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Pascal Siakam 24 ve Jarace Walker 21 sayı kaydetti. Pacers, güncel olarak ligde 14'üncü sırada bulunuyor.

Pistons, Pacers'ı 122-117 mağlup etti

JOKİC'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

Denver Nuggets, FedExForum'da oynanan karşılaşmada Memphis Grizzlies deplasmanını 125-115'lik skorla geçti. Nuggets'ta 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle göz dolduran Nikola Jokic, bu sezon 17'nci maçında 10'uncu kez "triple-double" yaptı. Sezonun 13'üncü galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray 29 ve Peyton Watson 27 sayı attı.

Ligde 10'uncu sırada bulunan ev sahibi Grizzlies'te ise Jock Landale'ın 26 ve Jaylen Wells'in 22 sayısı, sezonun 12'nci yenilgisini engelleyemedi.

ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası