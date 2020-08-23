Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, dağın eteğinde çalılıkların arasında bir cesetle karşılaştı. Çobanın ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, çürümeye yüz tutmuş ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, bulunan cesedin, 15 gündür kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devem ettiği belirtildi.