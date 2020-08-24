Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda artan koronavirüs vakaları ve karantinada olması gerektiği hâlde şehir dışından tatil için Bolu'ya gelen ziyaretçilere İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından tabiat ve millî parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu kararın ardından Gölcük ve Abant Tabiat Parkları ile Yedigöller Millî Parkı girişlerinde uygulama başlatıldı. HES kodu almayan vatandaşlar araçlarını park ederek elektronik kod aldıktan sonra parka giriş yaptı.

JANDARMA TAKİPTE

Ziyaretçiler, jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurularak tek tek kontrol edildi. Risksiz grupta olan ve HES kodu bulunan vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı’na alındı. Ziyaretçiler ise uygulamadan çok memnun olduklarını

YEDİGÖLLER'DE YAKALANDILAR

Ekiplerin, Yedigöller Millî Parkı’nda yaptıkları uygulamada tatil için gelen 7 kişilik aileden birinin koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi. Karantina kurallarını ihlal eden şahsa ve temaslı hâlde olan ailesine ceza kesildi. Aile hastaneye götürüldü.