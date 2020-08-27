Türkiye gelen son dakika haberine göre yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını bildirdi. (Kaynak: CNN Türk)
Türkiye yeni NAVTEX yayınladı
27.08.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye gelen son dakika haberine göre yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.
Etiketler : NAVTEX,
727551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727551.aspx
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