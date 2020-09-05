Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüten V.B. isimli terörist, Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim alınan terörist, daha sonra Mardin'e getirilerek ailesiyle buluştu. İşlemleri Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülürken çocuğuna kavuşan anne "Diyarbakır'daki bütün annelere selam olsun. 7 yıldan sonra oğluma kavuştum. İnşallah herkes çocuklarına kavuşur, Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. Babası da "Rabb’im hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. İnşallah bu işe bir son verdirir, herkes evladına sağ salim kavuşur" dedi. İHA