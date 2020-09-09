İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda, şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.