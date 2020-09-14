İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Virüs salgını bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD’nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi.
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
14.09.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Virüs salgını bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD’nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi.
Etiketler : Süleyman Soylu,
731750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731750.aspx
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