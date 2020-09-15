Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Türk F16’ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve helikopterleri Gence şehrinde uçuş gerçekleştirdi.



Gence halkı ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla uçakları coşkuyla karşıladı.