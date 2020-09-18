DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu olan Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti.
Bayancuk’a mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi
-DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu olan Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti
18.09.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu olan Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti. Bayancuk’a mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu olan Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti.
Etiketler : DEAŞ,
732813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732813.aspx
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