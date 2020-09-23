Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vakalarının artması üzerine tedbirlerin artırılacağı açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine valilikler, karantinayı ihlal edenleri daha sıkı takip etmeye başladı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27) adlı erkek hasta, evinde karantinada olması gerekirken kurala uymayınca hakkında dava açıldı. Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ertelendiği öğrenildi. Bolu’da karantinayı ihlal ederek otomobille gezerken polis uygulamasında yakalanan ve üçer bin lira ceza kesilen Z.G. (27), E.Y. (26) ve Y.Ç. (25), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Seyyide Nefise Yurduna yerleştirildi. Karabük’te de eşine yapılan test sonucu pozitif çıkan ve kendisi de temaslı olduğu için evde karantinaya alınan Bülent A, İl Sağlık Müdürlüğüne gelerek yurttaki eşinin eve gelmesi talebinde bulundu. Polis ekipleri eşliğinde evine götürülen Bülent A’ya 3 bin 500 lira ceza kesildi. Bir başka karantina ihlali de Denizli’de yaşandı. Köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan Covid-19 hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı. 3 bin 150 lira ceza kesilen kişiden, yurt ücreti de tahsil edilecek. Konya’da karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılan 323 kişiden 33’ü hakkında kamu davası açıldı. 56 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor. Çorum’da da karantinayı ihlal eden dokuz kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, dokuz kişinin şehir merkezindeki İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’na yerleştirildiğini bildirdi. Tokat Valiliği de karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.