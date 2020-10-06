Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da yetkililerin yapmış olduğu denetimler ve uyarılara vatandaşların büyük kısmının uyduğu görülüyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü de koronavirüsten nasıl korunacağı, semptomların neler olduğuna dair bir danışma hattı kurdu. Hat 7/24 hizmet veriyor. Adıyamanlılardan Abdurrahman Ketenci “Elimizden geldiğince bilim kurulunun açıkladığı kurallara uymaya çalışıyoruz. Bağışıklık oranı yükselmiş, bu da çoğunun ayakta geçirdiği anlamına geliyor. Hijyen, maske, mesafe kurallarına uyduğumuz sürece salgını atlatırız” dedi.