Adıyaman’da yetkililerin yapmış olduğu denetimler ve uyarılara vatandaşların büyük kısmının uyduğu görülüyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü de koronavirüsten nasıl korunacağı, semptomların neler olduğuna dair bir danışma hattı kurdu. Hat 7/24 hizmet veriyor. Adıyamanlılardan Abdurrahman Ketenci “Elimizden geldiğince bilim kurulunun açıkladığı kurallara uymaya çalışıyoruz. Bağışıklık oranı yükselmiş, bu da çoğunun ayakta geçirdiği anlamına geliyor. Hijyen, maske, mesafe kurallarına uyduğumuz sürece salgını atlatırız” dedi.
Kitle bağışıklığı en yüksek il Adıyaman
06.10.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüste vaka sayısı en yüksek olduğu iller arasında yer alan Adıyaman, aynı zamanda kitle bağışıklığının da en yüksek olduğu şehir oldu.
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736820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736820.aspx
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