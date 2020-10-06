Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur. MİNSK ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttu. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." dedi.