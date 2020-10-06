Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü ve ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere’nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.