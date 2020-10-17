Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER: MAHMUT ÖZAY

Fatih sondaj gemisi aracılığıyla Karadeniz'de bulunan gazın rezervi 405 milyar metreküpe ulaştı. Müjdeli haberi duyuran Başkan Erdoğan, bir başka müjdeyi de konuşmasının satır aralarında verdi. Erdoğan "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve millî imkânlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler denizaltı robotu 'Kaşif'e çevrildi. Tamamen millî olan robotun dünyada bu seviyede bir örneği yok. Fatih sondaj gemisinde bizzat Kaşif'i inceleyen Erdoğan, robotun gelişimi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

KAŞİF'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Endüstriyel amaçlar için uygun 100 ms gecikmeli canlı görüntü aktarımı.

*170 derece görüş açısı

*4 adet 300watt gücünde fırçasız motor

*Canlı görüntüyü cep telefonunuza ve bilgisayarınıza aktarabileceğiniz kumanda paneli

*720p kayıt ve Resim çekme özelliği

*30 metre aktarma kablosu(Artırılabilir)

*50 Metre maksimum derinlik

*Dâhili dengeleme sistemi

*2 saat batarya ömrü



8 YILLIK İHTİYAÇ KARŞILANACAK

Erdoğan'ın verdiği müjde ile Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu keşif, Türkiye'nin bugüne kadar kara ve deniz sahalarında gerçekleştirdiği 16,6 milyar metreküplük toplam üretiminin 25 katı seviyesinde bulunuyor. Yıllık doğal gaz tüketiminin 45 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, bölgede keşfedilen gaz Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık gaz tüketiminin tamamını karşılayabilecek seviyede bulunuyor fakat teknik olarak sahadaki üretim kademeli artışla gerçekleştirilebiliyor.

Bu kapsamda, Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğal gaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim (plato) seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor. Böylece, Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor. Türkiye'nin geçen yılsonu itibarıyla 12-13 milyar dolar olan doğal gaz ithalatının Karadeniz'den yapacağı üretimle yılda 3-4 milyar dolar azalması bekleniyor. Sahadaki doğal gazın Türkiye'nin ulusal şebeke sistemine bağlanması için ise sahadan kıyıya uzanan yaklaşık 200 kilometrelik boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda, Karadeniz'deki sahada üretime başlanmasıyla Türkiye'nin uluslararası doğal gaz piyasalarında "üretici ülkeler" sınıfına gireceği ifade ediliyor.