Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.