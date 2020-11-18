Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
18.11.2020 - 09:50 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
747226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/747226.aspx
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