Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.