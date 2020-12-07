Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz
07.12.2020 - 19:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
751672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751672.aspx
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