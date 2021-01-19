Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katılcıların yüzde 70,1 "Geleceğe yönelik kaygılarım öncekine göre çok arttı" dedi. Yüzde 34,2'si işimi kaybetme riski yaşadığını ifade etti.

"Ailemin değerini daha fazla anladım" diyenlerin oranı yüzde 75,7, "Arkadaşlarımın değerini daha fazla anladım" diyenlerin oranı ise yüzde 51,2 oldu.

Katılcıların yüzde 49,7'si teknolojik yeniliklere daha açık bir hale geldiğini söyledi.

Araştırma toplumun aşı karşısında kafasının karışık olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 16,5'i "Hemen aşı olmak istiyorum" dedi.

Yüzde 26'sı aşının etkisi kanıtlandıktan sonra aşı olmak istediğini ifade etti.

Yüzde 24,6'sı aşı olmak konusunda kararsız olduğunu söyledi. Yine yüzde 24,6'sı "Aşı olmayı hiç düşünmüyorum" dedi.

Deneklerin yüzde 47'si hangi aşıyı olmak istediği konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi.

Yüzde 33,2'si Türkiye'nin geliştireceği aşıyı, yüzde 13,7'si Alman aşısını, 2,8'si Çin aşısını vurulabileceğini ifade etti.