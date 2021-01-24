Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk vatandaşı İlhan Duman, Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Doktorları, 47 yaşındaki Duman’ın tedavisinde ilerleme görülmediği gerekçesiyle çarşamba günü hastanın fişini çekme kararı aldı. Çocukları, babalarının kurtarılması için Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu ile iletişime geçerek yardım istedi. Cumhurbaşkanlığı, vatandaşına sahip çıktı. Duman’ın Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmesi için ambulans uçak gönderildi. Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan "Altı gündür yoğun bakımdaydı, ağır bir vakaydı. Ailesi, hastanın Türkiye’ye nakledilmesi bize başvurdu. Sağlık Bakanlığımıza ilettik, ambulans uçak gönderdiler. Hollanda’dan Türkiye’ye götürüldü. Duman’ın tedavisine Türkiye'de devam edilecek" dedi. Arıkan, hastanın nakledilmesi için oldukça hızlı harekete geçildiğini de vurgulayarak "Devletimiz, vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, her zaman vatandaşının yanındadır" dedi.